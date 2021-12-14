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Запчасти для ноутбуков, планшетов и мобильных устройств NBDoc.ru

Наша команда вот уже более 9 лет успешно занимается оптовой продажей запчастей для ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов. Мы оперативно доставляем необходимое количество товара клиентам по всей России и странам СНГ.

За время работы мы заключили долгосрочные контракты с лучшими производителями. Благодаря этому мы можем предложить Вам широкий ассортимент запчастей отличного качества по низким ценам.

Если у Вас возникают вопросы по поводу совместимости запчастей с вашим девайсом или другого рода вопросы, звоните, пишите! Мы обязательно поможем и проконсультируем!

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      Отзывы

      01.03.2021
      Заказывала зарядник для ноутбука, доставили в течение недели. Всё работает, спасибо)
      17.05.2020
      Хороший магазин, купила тут клавиатуру для своего ноутбука, т.к. модель старая, в наличии больше нигде клаву не нашла. Клава не оригинал, но качество нормальное, визуально не хуже оригинала.
      СОтрудники магазина приятные, заказ обработали быстро, принимают оплату картами, есть бесплатный самовывоз, коим я и воспользовалась. В целом могу рекомендовать.
      23.03.2021
      Хороший магазин. Цены самые лучшие. Карты к оплате принимают.
      30.03.2021
      Покупал аккумулятор для ноутбука Asus A32-K52. Быстрая отгрузка через СДЭК. При получении заряда оказалось 50 процентов, зарядил, ноутбук проработал на нем три часа. Все устраивает. Оригинальная упаковка была упакована в ещё одну коробку, повреждение при транспортировке было исключено.
      14.09.2021
      Искал аккумулятор для пылесоса Дайсон, и нашел его только тут. Приятно удивила цена и наличие. Приехал, проверил, оплатил. Всë с гарантией. Рекомендую данный магазин.
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      F.A.Q.

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